Weil am Rhein: Begleiten bei Sterben und Trauer

Tausende künstlerisch gestaltete Eier wurden verkauft

In diesem Jahr war das Muster-Ei künstlerisch von Beate Fahrnländer gestaltet worden, aktuelle Sprecherin der Ateliers im Kesselhaus. Tausende von Eiern waren durch Mitglieder meist vor den Hieber-Märkten der Region, dem Rewe-Markt in Haltingen und der Apotheke am Rathaus in Weil am Rhein verkauft worden, nachdem die Inhalte der Eier zuvor mit über 300 Gewinnlosen gefüllt worden waren. Auch die Gewinne wurden von den „Lions“ in ihrer Freizeit beim lokalen Einzelhandel, der Gastronomie oder einigen Unternehmen angefragt.

Ehrenamtliche unterstützen Ehrenamtliche

Entsprechend dankbar reagierte Ulrich May auf die unverhoffte Wertschätzung gegenüber dem Förderverein, der erst im Februar in Weil am Rhein gegründet worden ist. „Durch das aufwändige ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des Lions Clubs wird das ebenfalls sehr beachtliche Engagement der 38 Aktiven der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck unterstützt“, bedankte sich Ulrich May sichtlich bewegt bei Lothar Schulze, dessen Nachfolgerin als Präsidentin, Gabi Moll, und der Schatzmeisterin Bärbel Kolz.