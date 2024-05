Wolfgang Dietz hört auf. Seine Amtszeit endet am 31. Mai 2024 und somit scheidet er automatisch auch als Vorsitzender des Verwaltungsrats aus, wie aus einer Pressemitteilung der Sparkasse Markgräflerland hervorgeht. Nach drei Amtszeiten und 24 Jahren als Oberbürgermeister von Weil am Rhein, einer der Trägergemeinden der Sparkasse Markgräflerland, hat er sich in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl stellen lassen. Seine Amtszeit endet am 31. Mai 2024. Zu diesem Zeitpunkt legt er auch das Amt in unserer Sparkasse nieder.