Wie in den Vorjahren treten 15 Bands an den zwei Tagen auf. Das Line-up ist international: Die Musiker stammen aus Deutschland, der Schweiz, Belgien, England, den USA, Finnland, Polen und den Niederlanden. Die Besucher können sich auf Act of Creation, Thron, Dust Bolt, Uada, Brutus, Paradise Lost, Pinghost, Firtan, Setyøursails, Mental Cruelty, God Dethroned, Black Mirrors, Hate, Insomnium und Zeal & Ardor freuen. Paradise Lost, einer der Headliner, holen damit ihren Auftritt vom vergangenen Jahr nach, als sie absagen mussten. Es sind wieder Autogrammstunden mit fast allen Bands geplant.

Bandcontest gewonnen

Die Metalcore-Band Pinghost hatte den „Blood Battle Bandcontest“ im Alten Wasserwerk in Lörrach gewonnen und sich so einen Auftritt beim Festival im Dreiländergarten erspielt. Konkurrent Skeleton Pit war in der Publikumswertung gleichauf, die Jury entschied das Rennen. Es hat Tradition beim „Baden in Blut“, dass regionale Bands auf diese Weise die Möglichkeit haben, auf der großen Bühne zu spielen.