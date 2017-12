Weil am Rhein Besonderer Besucher am Schiff

Wenn zur Nikolauszeit im Weiler Yachthafen am Rhein Gestalten mit langen weißen Bärten und roten Mänteln auftauchen, ist es wieder soweit: Die alljährliche Nikolausfahrt des Motorboot- und Yachtclubs auf dem Rhein steht auf dem Programm.

Von Joachim Pinkawa

Weil am Rhein. Für die Überraschung derjenigen, die auf Schiffen unterwegs sind, wurde am Samstag gesorgt. Mit dem Aufbruch-Kommando des Club-Vorsitzenden Jürgen Sütterlin wurden die „Nikolaus-Päckle“ auf der „Luna“ verstaut, und rund 20 Club-Mitglieder enterten neben der „Luna“ noch die Begleitschiffe „Renate“ mit Kapitän Heinz Eenhuis und „River Dream“ unter Kapitän Elvio Pelladoni.

Luna-Kapitän Fritz Schildecker übernahm mit seinem Flaggschiff die Führung auf der Fahrt in die Weiler und Basler Hafenanlagen. Nikolaus Jürgen Sütterlin, sein junger Assistent Lukas Grether und der düster wirkende Knecht Ruprecht in Person von Heinz Dufner positionierten sich auf dem Bug des Schiffes und kündigten mit kräftigem Gebimmel von Handglocken die Ankunft bei einem holländischen Fluss-Frachtschiff an.

Das Binnenschiffer-Ehepaar war auch „zu Hause“ und wurde mit herzlichen Weihnachtswünschen und je einem „Päckle“ mit Nüssen, Mandarinen und Nikolaus-typischen Süßigkeiten überrascht. „Es soll einfach eine freundliche Geste sein, dass wir als Schiffsleute auch an die Menschen denken, die mit ihren Frachtschiffen unterwegs sind, auf denen sie teilweise ganzjährig oder zumindest für längere Zeit leben und arbeiten“, erklärte Sütterlin die Motivation.

Tatsächlich zeigten sich die angetroffenen Rheinschiffer nicht nur überrascht, sondern auch erkennbar erfreut. Angesichts der Tatsache, dass ausgerechnet an diesem Samstag nur wenige Binnenschiffe in den Hafenanlagen vor Anker lagen, entschlossen sich die Nikolausfahrer zur Weiterfahrt nach Basel. Bei den dort zum Auslaufen bereitliegenden Flusskreuzfahrtschiffen wurden Besatzungsmitglieder beschenkt.

In einem Fall war es ein amerikanisches Ehepaar, das mit einem Gläschen Wein in der Hand durch das geöffnete Kabinenfenster überrascht wurde. Aber auch ein Fährmann der Basler Personenfähren, die an einem Seil über dem Rhein den Fluss queren, zeigte sich hocherfreut über die Geste.

Angesichts der dann sinkenden Sonne und des eisiger werdenden Windes zogen sich die durchgefrorenen Nikolausbesatzungen für die Rückfahrt in den Weiler Yachthafen lieber in die Schiffe zurück und wärmten sich bei Glühwein und Häppchen auf. Gemeinsam wurde dann auf eine Wiederholung im nächsten Jahr angestoßen.