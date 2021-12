Weil am Rhein Bessere Kontrolle ist das Ziel

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. Unter anderem im Rheincenter im Weiler Stadtteil Friedlingen bietet die Drogen- und Jugendberatungsstelle in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Sucht Hilfsangebote zu Suchterkrankungen an. Das Arbeitsfeld ist dabei geteilt. Die Drogen- und Jugendberatungsstelle beschäftigt sich mit der Abhängigkeit von illegalen Substanzen, während die Fachstelle Sucht Hilfe bei der Abhängigkeit von legalen Drogen bietet. Die Zuständigkeit in Sachen Cannabis wird aber voraussichtlich zunächst einmal bei der Drogen- und Jugendberatungsstelle bleiben, erklärt deren Leiter Frank Meißner, auch wenn die Droge künftig nicht mehr illegal sein wird. Denn die neue Bundesregierung habe sich im Koalitionsvertrag lediglich auf eine sogenannte kontrollierte Abgabe verständigt. Das heißt, dass Cannabis auch künftig nicht einfach überall von jedem erworben werden kann. Die kontrollierten Substanzen sollen in lizenzierten Geschäften ausschließlich an Erwachsene verkauft werden. Die Neuerungen sind dabei sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich nicht von heute auf morgen umsetzbar. Zudem ist die kontrollierte Abgabe zunächst auf vier Jahre begrenzt. Anschließend soll dann über das weitere Vorgehen entschieden werden.