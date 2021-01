Weil am Rhein Beten statt Brautmoden-Verkauf

Mit der neuen Infrastruktur verbunden sind auch gewisse Hoffnungen, die Abt hegt. So können gerade für junge Erwachsene mehr Veranstaltungen möglich, aber auch insgesamt mehr angeboten werden. Da die Gemeinde bisher an der Kapazitätsgrenze war, bestünde nun wieder Luft nach oben. „Wir haben die Möglichkeit der Expansion“ – wobei dies nicht unbegrenzt der Fall sein soll. Die „Christliche Gemeinde Dreiländereck“ hat auch keinen hauptberuflichen Pastor. Eine große Gemeinde wie die G5 in Eimeldingen spreche auch eine andere Zielgruppe an.

In der Weiler Freikirchen-Gemeinde kommt ein Ehepaar aus Baselland, ansonsten leben die Mitglieder im Markgräflerland, wobei der Schwerpunkt in Weil am Rhein und Haltingen liegt. Entstanden ist die Gemeinde im Jahr 1981 aus einer Bibelgesprächsgruppe verschiedener Christen aus Weil und Umgebung. Man versteht sich als freie, evangelische Gemeinde, deren Glauben im apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst ist. „Der beständige Kontakt zu anderen Gemeinschaften ist uns sehr wichtig. Wir stehen Menschen aller Altersgruppen offen; sowohl Dazugehörigkeit, Mitarbeit und Finanzierung sind freiwillig“, heißt es in der Eigendarstellung.

Die Gottesdienste finden sonntags ab 10.30 Uhr statt. Bewusst wurde hier eine familienfreundliche Zeit gewählt. Momentan handelt es sich um Hypbrid-Gottesdienste. Angesichts der engen Räumlichkeiten befinden sich maximal 20 Personen vor Ort, die gleiche Zahl nehme noch online via Zoom teil, womit auch eine Beteiligung möglich sei, unterstreicht Abt.