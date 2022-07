Weil am Rhein Der Betrieb geht nahtlos weiter

Von Siegfried Feuchter

Weil am Rhein - Bernhard Scharf, dem Haltingen in den mehr als zweieinhalb Jahrzehnten zur neuen Heimat geworden ist, stammt aus Regensburg. Nach dem Medizinstudium, der Facharztausbildung und der Promotion in Antwerpen, Erlangen und Würzburg war er einige Jahre am Universitätsklinikum Freiburg Assistenzarzt, ehe er sich in Weil am Rhein mit einer eigenen Praxis selbstständig machte, und diese zusammen mit seiner Frau Elke, einer ausgebildeten Krankenschwester, von Null an aufbaute.