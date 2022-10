Weil am Rhein Bezug soll voraussichtlich in einem Jahr stattfinden

Im Anschluss an den Richtspruch begrüßte Ulrich Feuerstein, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Markgräflerland, die geladenen Gäste und wies auf die Bedeutung der neuen Räume hin, mit denen nicht nur ein neues Gebäude entsteht, „sondern eine moderne Arbeitswelt für die Mitarbeitenden der Sparkasse Markgräflerland geschaffen wird“. Besonderer Dank gelte den Handwerkern sowie den weiteren am Bau Beteiligten, die es trotz der geltenden Corona-Bedingungen und teilweise bestehender Lieferengpässen geschafft haben, den Bau voranzubringen. Einen weiteren Dank richtete Feuerstein an die Nachbarn und die Weiler Bürger für das entgegengebrachte Verständnis für die Baumaßnahmen. Der Vorstand stellte in diesem Zusammenhang nochmals klar, dass die Geschäftsstelle im bisherigen Hauptstellengebäude in Weil am Rhein in der Hauptstraße 279 auch weiterhin für den Kundenverkehr zur Verfügung stehen wird.

Wolfgang Dietz, Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Markgräflerland und Oberbürgermeister der Stadt Weil am Rhein, beglückwünschte die Sparkasse zu dem Projekt. Gleichzeitig betonte er, dass die Stadt mit dem Dienstleistungszentrum am Messeplatz langfristige Impulse für die Innenstadt erwarten dürfe. Im Anschluss übermittelte Architekt Marc Oei via Live-Schaltung seine Glückwünsche.