Neues Fahrzeug wird gekauft

In einer kleinen Feierstunde freute sich der Präsident Ulrich Berndt, der Rettungshundestaffel Oberrhein die stolze Summe von 15 373,55 Euro überreichen zu dürfen. Die Mitglieder der Rettungshundestaffel freute sich riesig über den enorme Spende, die für eine Neuanschaffung eines dringend benötigten Einsatzleitfahrzeuges verwendet wird, wie deren Vorsitzender Peter Schweizer mitteilte.

Die Rettungshundestaffel Oberrhein wurde 1978 gegründet, derzeit sind 30 Mitglieder mit zehn Flächensuch- und sieben Trümmersuchhunden aktiv. Alle Mitglieder sind ehrenamtlich und rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr im Einsatz. Vergangenes Jahr wurden sie 34 Mal alarmiert, auch beim Erdbeben in Isar in der Türkei waren sie im Einsatz, sagte Schweizer.