Weil am Rhein: Bilder, die unter die Haut gehen

Ein großes Ziel gehabt

Die Wanderausstellung zum Hitler-Attentäter Georg Elser macht ebenfalls aktuell Station in der 3-Länder-Stadt und ist im Erdgeschoss des Museums zu sehen. Es war der 8. November 1939: An jenem Tag hielt Adolf Hitler zum Jahrestag des Hitlerputsches eine Rede im Münchner Bürgerbräukeller. Das Wetter war allerdings schlecht, so dass Hitlers Rede nach vorne verschoben wurde und er den Raum bereits verlassen hatte, als die Bombe explodierte.

Der aus dem württembergischen Hermaringen stammende Georg Elser hatte das Attentat schon 1938 geplant, denn wie es im Titelzitat der Ausstellung heißt, hatte er ein großes Ziel: „Ich habe den Krieg verhindern wollen“. Um sein Vorhaben zu realisieren, hatte er sich mehrfach abends im Gebäude des Bürgerbräukellers in München einschließen lassen und die Bombe in einer Säule nahe dem Rednerpult eingebaut. Seinen Mut musste Elser teuer bezahlen. Kurz vor Kriegsende wurde er auf Befehl Hitlers im KZ Dachau am 9. April 1945 erschossen.

Spörrer machte deutlich, dass sich die Zustände, die in der Ausstellung gezeigt werden, nicht wiederholen dürfen – wie schon der Titel sagt: „Nie wieder“. Er appellierte, bei der nächsten politischen Wahl weise zu wählen.

Die Ausstellung ist bis zum 21. Juli samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr zugänglich.