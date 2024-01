Weil am Rhein: Bildungstempel erscheint in neuem Glanz

Vielfältiges Programm

Kulturamtsleiter Peter Spörrer hebt hervor, er sei dankbar, dass alle Büroräume des Kulturamts hier auf „einer Ebene“ untergebracht seien. Durch die technische Erneuerung wäre es nun möglich, mit dem Beamer Bild und Ton auf die Bühne zu projizieren. „Technisch ist das Haus auf einem sehr guten Stand“, sagte er.

Im neuen Jahr seien in diesem Haus zahlreiche Veranstaltungen geplant: Unter anderem das Konzert der Preisträger von „Jugend musiziert“. Am 20. Februar werden sich Kulturamt, Kulturschaffende und Vereine an einem runden Tisch treffen. Da gehe es um die Frage „Was für Ideen haben Sie für die Kultur in Weil am Rhein“, erläutert Spörrer das Vorhaben. Theatergastspiel, Jazzkonzerte sind weitere Veranstaltungen, die er ankündigt.

Mehr als 400 Kurse

Die stellvertretende Leiterin der Musikschule, Valeria Gleim sagt, der große Saal „ist optimal für Konzerte“. Sie hebt hervor, welche Bedeutung der musikalischen Bildung in der Stadt zu Teil werde. Dies liege auch an dem guten Zusammenspiel von Eltern, Lehrern und Schülern, sagt sie und zeige sich unter anderem an den zahlreichen Preisträgern bei „Jugend musiziert“. Zugleich nutzt sie die Gelegenheit und lädt die Besucher in dem gut gefüllten Saal zum Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ für den 21. Januar in Weil am Rhein ein.

Ines Haag, Leiterin der Volkshochschule Weil am Rhein, sagt, dass die VHS mehr als 400 Kurse aus den verschiedenen Sparten anbieten kann und verweist auf die Mitmachangebote im Untergeschoss an diesem Nachmittag: Zumba, Gymnastik mit Stuhl, Energy Dance, Bodyperformance Training, Stricken und eine Ausstellung Mixed Media gibt es dort. Mit einer Fotobox können selbst Fotos gemacht und mitgenommen werden.

Im Foyer spielen anschließend Jugendliche klassische und moderne Stücke. Bei Sekt und Häppchen stehen die Gäste dicht gedrängt an den Stehtischen, sind in Gespräche und in die ausliegenden Veranstaltungsprogramme vertieft.