Weil am Rhein Bläserklasse eine Erfolgsgeschichte

Eigentlich ist Steininger, der sich im Zuge der Umstrukturierung zur Gemeinschaftsschule zum Lerncoach hat ausbilden lassen, mit seinen 67 Jahren bereits in Pension. Doch die Arbeit mit der Bläserklasse macht ihm so viel Spaß, dass er seit eineinhalb Jahren an drei Tagen in der Woche von Dienstag bis Donnerstag noch weiterhin Musik unterrichtet. Jahr für Jahr kann er dabei entscheiden, ob er noch weitermachen will. Und fürs nächste Schuljahr steht sein Entschluss bereits fest. „Ich höre noch nicht auf.“ Das angenehme Klima an der Schule, das gute Miteinander mit Kollegen und Schülern sowie die Arbeit mit der Bläserklasse im Besonderen bestärken ihn in seiner Entscheidung.