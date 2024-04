Weil am Rhein: Brand bei einer Lagerhalle in Haltingen

Zu einem Gebäudebrand in der Kandertalstraße Haltingen ist die Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein am Montagabend um 22.50 Uhr gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen im Außenbereich einer Lagerhalle rund hundert Paletten in Brand, heißt es im Nachbericht der Feuerwehr.