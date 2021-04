Weil am Rhein Brand in Hundepension fordert keine Verletzten

Weil am Rhein-Ötlingen. In einer Hundepension an der Schmiedackerstraße in Ötlingen ist in der Nacht auf Sonntag gegen 1.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Es wurden keine Personen verletzt. Für die Hunde bestand keine Gefahr, da diese in einem anderen Gebäudeteil untergebracht waren, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.