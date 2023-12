Weil am Rhein: Brandalarm im Pflegeheim

Wegen eines eingehenden Brandmeldealarms ist die Feuerwehr am Dienstag gegen 9 Uhr zu einem Pflegeheim in der Römerstraße ausgerückt. Ursächlich für den Brandmeldealarm war wohl eine noch glimmende Zigarettenkippe eines Bewohners, heißt es in einem Polizeibericht. Er habe sie wohl arglos in seinem Zimmer im Mülleimer entsorgt und so einen kleinen Schwelbrand mit dementsprechenden Rauchentwicklung im Mülleimer ausgelöst. Ein Pfleger brachte den kokelnden Mülleimer ins Freie und lüftete das Zimmer.