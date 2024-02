Weil am Rhein: Brücke wird fünf Nächte voll gesperrt

Die Deutsche Bahn lässt Arbeiten am Berührungsschutz an der Friedensbrücke durchführen. Diese Maßnahmen führen zu verkehrlichen Einschränkungen. So bleibt die Friedensbrücke im Zeitraum vom 19. bis 24. Februar jeweils zwischen 22 und 5 Uhr (Nachtarbeit) voll gesperrt. Sprich: Tagsüber gilt weiterhin freie Fahrt. Zudem kann vom 19. Februar bis zum 18. März nur jeweils eine Gehwegseite, aber dafür durchgehend (Tag und Nacht) genutzt werden. Diese wird entsprechend ausgeschildert sein.