Weil am Rhein Bürger sehen öfter die scheuen Rehe

Gefährlich für die Kitze sind die großen Mähmaschinen, mit denen die landwirtschaftlichen Grünflächen am Tüllinger bewirtschaftet werden. „Um die Tiere zu schützen, werden vor dem Einsatz der Mähmaschinen Begehungen und Kontrollen mit Drohnen gemacht“, beschreibt Köpfer das Vorgehen. So stelle man sicher, dass die Jungtiere nicht übersehen werden.

„Von der Leine gelassene Hunde stellen dieser Tage für die Rehe ebenfalls eine große Belastung dar“, weiß Naturfotograf Reinhard Huber. Sie können die Rehe aufscheuchen. Der Eimeldinger ist viel am Tüllinger unterwegs und kennt die Orte, an denen sich die Rehe besonders in den Monaten der Setzzeit aufhalten. Am frühen Morgen oder in der Abendzeit beobachtet er die Tiere – manchmal sogar mit Nachwuchs – zwischen den Weinreben, was er auch fotografisch festgehalten hat.