Weil am Rhein Bürgermeister fordern eine Ringimpfung für Grenzregionen

Weil am Rhein. Mehrere Oberbürgermeister und Bürgermeister aus Südbaden fordern von der Landesregierung den Einsatz von sogenannten Ringimpfungen für Grenzregionen. In einem Schreiben auf Initiative des Weiler Oberbürgermeisters Wolfgang Dietz haben sich 17 Stadtoberhäupter jetzt in einem Schreiben an Minister Manfred Lucha gewandt und fordern darin, die Praxis der regionalen Priorisierung in Baden-Württemberg ebenfalls anzuwenden, wie es bereits im Saarland oder in Bayern geschieht. „Die enge Verflechtung unserer Städte mit der französischen und Schweizer Nachbarschaft ist unser tägliches Erleben. Grenzpendler sind von hoher Bedeutung für unsere Wirtschaft und das gesellschaftliche Zusammenleben“, heißt es in dem Schreiben. Die Impfstrategie des Landes solle angesichts der Ausweisung Frankreichs als Hochinzidenzgebiet überdacht werden, so der Appell.