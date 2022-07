Weil am Rhein Bunte Palette an Aktivitäten

Weil am Rhein. „Eine bunte Palette an Freizeit- und Kulturangeboten, Informationen und Anregungen“ wartet laut Oberbürgermeister Wolfgang Dietz auf die Senioren der Stadt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den Auftakt bildet am 23. Juli ab 14.30 Uhr die Veranstaltung der Stadtmusik in Zusammenarbeit mit der Narrenzunft im katholischen Gemeindehaus. Einen Tag später folgt das Miteinanderfest im Mehrgenerationenhaus in Friedlingen, ehe am 25. Juli zunächst Spaß und Bewegung, dann ein gemeinsamer Mittagstisch beim Frauenverein St. Peter und Paul und schließlich ein Vortrag über Trickbetrüger, Haustürgeschäfte und den sogenannten Enkeltrick im katholischen Gemeindehaus ansteht.