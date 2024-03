Weil am Rhein: Bunter Strauß an Melodien erklingt

Die Bürgerstiftung freut sich über ein weiteres musikalisches Highlight in so kurzer Zeit. Nach Thomasorganist Johannes Lang, der an der Steinmeyer-Orgel in der evangelischen Kirche in Alt-Weil jüngst die Konzertbesucher beeindruckte, folgt nun das Stelldichein eines der renommiertesten Berufsblasorchester Deutschlands.