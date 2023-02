Weil am Rhein Buurefasnacht in Weil am Rhein

Treffpunkt für die Hemdglunki-Umzüge als Auftakt der Straßen-Buurefasnacht ist in Weil am Rhein am „Schmutzige Dunschdig“, 23. Februar, um 19.15 Uhr auf dem Marktplatz, von wo aus es unter musikalischer Begleitung durch Guggemusiken durch die Hauptstraße, Danziger- und Rudolf-Virchow-Straße zum katholischen Gemeindehaus geht. Dort gibt es für jedes Glunki-Kind einen Berliner, die Pfadfinder sorgen für Verköstigung und Guggemusiken spielen auf.

In Haltingen treffen sich die weißgekleideten Glunkis am Bahnhof bereits um 18.30 Uhr und ziehen zur Festhalle. Dort wird es wegen der Belegungsbeschränkung Glunki-Treiben in zwei vor der Halle aufgebauten Zelten geben. Vor der „Glunkiparty“ mit den „12 Glunggi“ als Veranstalter gibt es Wurst mit Wecken für die Kinder. Die IG Straßenfasnacht gibt bei beiden Umzügen kostenlos Fackeln aus.