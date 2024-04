Weil am Rhein: Chöre glänzen mit Tango-Messe

Fast schulbuchmäßig begann die Messe mit dem fugenähnlichen Kyrie und endet ebenfalls fugenartig mit dem Agnus Dei und dem Dona Nobis Pacem in wunderbarer Stille und Ehrfurcht. Einen Frieden, den man nach diesem musikalischen Genuss gerne in den lauwarmen Frühlingsabend heraustrug.

Paraderolle für das Bandoneon

Eine besondere Bedeutung in der Tangomusik erfährt das Bandoneon. Dieses Instrument stammt ursprünglich aus Deutschland. Es wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts von dem Krefelder Musiklehrer Heinrich Band entwickelt. Sein Verdienst war es, den Tonumfang der damals gebräuchlichen, „Konzertina“ genannten, Instrumente erheblich zu erweitern. Das nach ihm benannte Bandoneon wurde in ganz Deutschland bekannt und geschätzt. Band verbesserte den Tonumfang von 106 auf 112, dann auf 128 und zuletzt auf 130 Töne.

Dem Solisten auf den Leib geschrieben

Die Tasten sind wechseltönig, was bedeutet, dass beim Auseinanderziehen und Zusammendrücken unterschiedliche Töne erzeugt werden. Das Bandoneon verlor etwas an Popularität in Deutschland, jedoch hat es sich durch den Tango Nuevo und dessen Beliebtheit wieder etabliert. Aus der argentinischen Musik ist das Bandoneon kaum wegzudenken. Dem Bandoneonisten des Konzertes, Wolfgang Weniger, ist diese Messe sozusagen auf den Leib geschrieben. Er hat sie mit Palmeri am Klavier in vielen Städten Europas aufgeführt und es ist eine Ehre, dass der gebürtige Weiler hier den Solopart übernehmen konnte.