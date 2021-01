Weil am Rhein Christbaum umfunktioniert

Normalerweise lockt das Prozedere, bis der Narrenbaum an seinem Platz steht, rund 1500 Zuschauer an und es sind zahlreiche Personen im Einsatz. Und das funktioniert so: Auf Kommando des Bammerts wird der Baum angehoben, dann werden die ersten Stichel gesetzt. Stichel sind die hölzernen Zangen, mit denen per Zackenkette der Baum in die Verankerung gehievt wird. Nach und nach werden dann die verschiedenen langen Stichel an den Baum gesetzt und er wandert langsam in die Höhe. Danach wird der Baum in die Senkrechte gestellt, bevor er in das Narrenbaumloch rutscht. Dort wird der Baum senkrecht ausgerichtet und mit Keilen verspannt. Zum Schluss folgt das Anbringen des Tannenreisig-Rings mit den hölzernen Symbolfiguren der Buurefasnacht unter der Krone.

Rund um das Narrenbaumsetzen wird in normalen Jahren auch noch einiges geboten. Die Zinke-Waggis sorgen für Musik, in einer großen Pfanne werden hunderte Eier und mehrere Kilogramm Speck angebraten und man kann sich an den Cliquenständen sowie bis spät in die Nacht in deren Domizilen tummeln. Uwe Wissler, Vorsitzender der IG Weiler Straßenfasnacht, kann sonst auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen, wie Oberbürgermeister Wolfgang Dietz und den Chef des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte, Klaus-Peter Klein. Verschiedene Ehrungen und Orden werden überreicht.

Übrigens: Mit 840 Kilogramm wurde im vergangenen Jahr der schwerste Narrenbaum in der seit 1982 gepflegten Tradition in Alt-Weil gesetzt. Die 26,1 Meter lange Tanne hatten 60 Männer aus dem Wald getragen. Das diesjährige Exemplar musste kleiner ausfallen.