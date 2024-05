Ein neuer Zirkus hat seinen Weg nach Weil am Rhein gefunden: Circus Mulan. „Der Chef war von Weil fasziniert und wollte schon immer in den Schwarzwald“, erklärt Artistin Sabrina Köllner die Gründe, warum der Zirkus sich gerade Weil als Ziel ausgesucht hat. Mit ihrem Zirkus reisen sie quer durch Deutschland, ergänzt Jasmin Drahonovsky im Gespräch mit unserer Zeitung. In letzter Zeit waren sie dabei viel in Bayern unterwegs und wollten mal wieder wo anders hin. „Auch für die Bevölkerung ist es was Frisches, wenn ein komplett neuer Zirkus in die Region kommt“, sagt Köllner.