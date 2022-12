Weil am Rhein Clubhaus in Blau und Weiß

Spielbetrieb

Am aktiven Spielbetrieb nahmen acht Mannschaften mit unterschiedlichen Erfolgen teil, informierte Sportwart Thorsten Siedler. Die Damen Ü 40 belegten den vierten Rang in der zweiten Bezirksliga, die Damen Ü 50 erreichten einen guten zweiten Platz in der zweiten Bezirksliga.

Die Herrenmannschaft erspielte sich in der zweiten Kreisklasse einen guten dritten Platz. Die Herren Ü 40 wurden Dritter in der ersten Bezirksklasse ebenso wie die Ü 50 in der zweiten Bezirksklasse. Die Ü 65 kamen auf den sechsten Platz in der zweiten Bezirksliga und nehmen in der kommenden Saison nicht mehr am Spielbetrieb teil.

Die früher so erfolgreichen Herren Ü 70 kamen in der ersten Bezirksklasse auf den fünften Platz.

Das Mixed Team Ü 40 erreichte den zweiten Platz in der zweiten Bezirksklasse. Für die kommende Saison plant der Verein mit einem guten Mix aus erfahrenen und neuen Spielerinnen wieder mit einer Damenmannschaft, freute sich Siedler.

Jugend

Auch die Jugendleiter Meik Sacher und Nigel Whittle hatten allen Grund zur Freude. Knapp 50 Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren spielen derzeit Tennis. Die Trainer Médard Cheki, Axel Koch und Manuel Martinez bieten den Mädchen und Jungen ein ganzjähriges Training an.

Neben dem Sommertraining im Freien wird ein Wintertraining in der Halle durchgeführt.

Vier Jugendmannschaften nehmen mittlerweile in Spielgemeinschaften mit dem TC Haltingen und dem TC Lörrach am Medenspielbetrieb teil.

Finanzen

Kassiererin Johanna Pattenier beleuchtete die finanzielle Lage des Vereins. Die Clubhausvermietung an Mitglieder und Nichtmitglieder finde guten Anklang und sorgte für ein Plus in der Kasse. Die Kassenprüfer Michael Hennig und Siegfried Schmierer bescheinigten ihr eine vorbildliche Kassenführung und empfahlen die Entlastung.

Vorschau

Für das kommende Jahr sei ein Anstrich der Clubhausfassade in den Farben Blau und Weiß geplant. Auch die Sanierung der Toiletten sowie der Terrasse stehen auf dem Programm, kündigte Gehrhardt an. Zudem sollen die Kinder und Jugendlichen mit neuer Sportbekleidung in den Traditionsfarben ausgerüstet werden.

TC Blau-Weiß

Mitglieder: 302, davon 50 Jugendliche und Kinder

Präsident : Axel Gehrhardt

Termin : 27. bis 29. Januar Skiwochenende in Andermatt

Kontakt: www.tennis-weil.de