Weil am Rhein Corona hat das Jahr geprägt – aber noch vieles mehr

Weil am Rhein (sas). Das Coronavirus hat die Gedanken im vergangenen Jahr bestimmt, sagt Dietz zu Beginn seiner Rede. Sei es im privaten Bereich, im Beruf, in den Schulen, Kindergärten, in Vereinen, sonstigen Organisationen und im gesellschaftlichen Miteinander. „Mit Engagement wirken viele Menschen gegen diese Pandemie“, lobt Dietz – in der Forschung, in der ärztlichen Versorgung oder in den Pflege- und Heilberufen.

Ihnen gelte sein Dank für ihren unermüdlichen Einsatz, sagt der OB. Er dankt auch allen Helfern, die in der Stadt unterstützend im Einsatz waren: etwa den Angehörigen des DRK-Ortsvereins Weil am Rhein-Haltingen, die über Monate hinweg Schnelltests angeboten haben (und dies aktuell auch wieder tun), den Ehrenamtlichen in den Vereinen, die das Leben dort aufrechterhalten haben, und all jenen, die behilflich waren, ein Impfangebot in der Stadt aufzubauen. Und diese Aktionen hätten ihre Wirkung gezeigt. Deshalb wirbt Dietz auch noch einmal nachdrücklich für das Impfen. „Millionen von Menschen auf dieser Welt wären froh, sie könnten auf diese Impfungen zurückgreifen.“