Weil am Rhein Corona-Hilfe wieder ungewiss

Die Bad-Betreiberin müsse hingegen – unabhängig von ihrer Rechtsform als GmbH – wie die kommunalen Eigenbetriebe behandelt werden. Für deren Förderung komme es nach den Fördervorschriften nicht auf die wirtschaftliche Lage an, weil sie immer durch die dahinterstehende Kommune und deren Finanzkraft abgesichert seien und ihnen damit keine Insolvenz drohe, heißt es.

So liege es auch bei der GmbH, der die Stadt Weil am Rhein noch im Juli 2020 eine verbindliche schriftliche Zusage erteilt hatte, sie finanziell weiter so auszustatten, dass sie in der Folgezeit stets in der Lage sei, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen (sogenannte Patronatserklärung). Die unterschiedliche Förderpraxis der Landeskreditbank in Bezug auf eine derartige GmbH und auf kommunale Eigenbetriebe stelle eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung dar.

„Ich kann nicht nachvollziehen, dass wir als ,Unternehmen in Schwierigkeiten’ angesehen werden“, sagt Matti. „Wir haben doch die Patronatserklärung. Und ansonsten wären wir doch gar nicht mehr am Markt.“ Er muss nun aber weiter der Dinge harren: „Auf hoher See und vor Gericht sind wir in Gottes Hand.“