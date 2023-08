Weil am Rhein Das Beste draus gemacht

Am vorletzten Tag des „Kieswerk Open Air“ in Weil – es wurde der Film über Whitney Houston gezeigt – war das Open Air Kino nur mäßig besucht. Viele Stühle blieben leer und an der Abendkasse gab es noch reichlich Karten. Lag es am Wetter oder doch an der Filmauswahl – leise Kritik gab es auch.