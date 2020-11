Weil am Rhein Das erste Jahr „überlebt“

Mit letzterem ist auch ein neues Bier mit dem Namen „Sliffe“ entstanden – ein „German Grape Ale“, eine Assemblage aus Bier und Traubenmost. Hierzu heißt es von Seiten der Weiler Brauer: „Mit hochwertigem Traubenmost der Sorten Chardonnay, Weißburgunder, Gutedel und Spätburgunder wird in unserer Kesselhaus-Biermanufaktur in mehreren Arbeitsschritten ein spannendes Grape Ale gebraut und in der Champagnerflasche auf der Hefe über Monate gereift.“ Pro Kunde gibt es aufgrund der geringen Braumenge sogar maximal nur drei Flaschen. Vier Traubensorten und vier Braugänge waren hier erforderlich, womit vier Tage reine Brauarbeit anstanden – wobei das Abfüllen und Etikettieren noch nicht eingerechnet ist. „Das Probieren macht aber am meisten Spaß“, erklärt Brauer-Sprecher Jülich-Tondini mit einem Augenzwinkern.

Zwischenzeitlich hat die einzige Brauerei in Weil am Rhein deutlich weniger produziert. Dies lag daran, dass Restaurants geschlossen hatten und auch an der kleinen Brauerei, denn zwischenzeitlich wurden Sommerferien eingelegt. Nun heißt es aber: „Wir sind voll in der Produktion.“ Doch wie viel die Gastronomen den Weiler Brauern abnehmen, sei fraglich. „Wir schauen aber, dass wir die Standardbiere in bester Qualität produzieren“, sagt Jülich-Tondini.

Sehr glücklich sei das Start-up-Unternehmen auch über den Standort. Im Schwarzenbach-Areal ist die Weil am Rhein Wirtschaft und Tourismus (WWT) als Vermieter aktiv. Außerdem auf der Positiv-Seite der Einjahresbilanz fällt für die Brauer, dass trotz der coronabedingt stockenden Absatzmenge Zeit für die Weiterentwicklung der Bierspezialitäten blieb.

So bewirbt die kleine Brauerei aktuell auch verbesserte Craft Beers. Inzwischen würden mehr als 90 Prozent Biomalze von der Mälzerei Weyermann verwendet. Und: „Die 19 Hopfensorten stammen überwiegend aus deutschem Anbau von lokalen Produzenten in der Hallertau.“

Unterm Strich steht für die Weiler Brauer zwar eine schwarze Null, doch das sei unter äußerst schwierigen Rahmenbedingungen erreicht worden. Daher wollen die Brauer auch definitiv weiter machen.