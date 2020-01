Weil am Rhein Das „Feuer für gute Musik“ soll überspringen

Ausblick

Wieder steht die Teilnahme am Schnitzelbanksingen an. Im Mai findet das Frühjahrskonzert statt. In Kombination mit der Stadtmusik Lörrach spielt die Weiler Stadtmusik im gleichen Monat an der Kulturnacht. Im Juni finden das Kreistrachtenfest und das Bläserfestival statt. Für den 19. Dezember wird zum Jahreskonzert eingeladen.

Bericht des Dirigenten

Anfänglich sei er positiv überrascht vom Probebesuch gewesen, sagte Dirigent Kai Trimpin. Mit der Zeit sei jedoch der Besuch der Proben schwankend geworden. Dies müsse sich wieder ändern. Das Feuer, „gute Musik in Weil am Rhein zu spielen“, soll auf alle überspringen. Beim Horn und den Posaunen hoffe er, dass sich die Register zukünftig auffüllten. Bewährt habe sich die Probewoche vor der Jahresfeier, die ein großer Erfolg gewesen sei. Für die Solisten sei der Auftritt mit viel Arbeit verbunden gewesen, aber am Ende habe ein „gutes Ergebnis“ gestanden.

Die Strukturen im Jugendorchester seien vorhanden. Es gelte hier, eigene Ausbilder zu stellen. Insgesamt sei er jedoch „sehr zufrieden“, was die Arbeit im Jugendorchester betreffe. Im Jahr 2020 stehen zwei große Konzerte an, einmal das Frühlingskonzert und zum anderen der Auftritt an der Jahresfeier. Trimpin regte an, Konzertreisen zu machen. Mit Musikern aus Riehen, Hüningen und Haltingen zusammenzuarbeiten, sei ein weiteres Ziel. Mit der Stadtmusik Lörrach werde bereits gemeinsam musiziert. „Wer Bock hat auf Musik, der wird von mir gefördert“, schloss Trimpin seinen Bericht.

Kasse

Die Kasse, die ein kleines Plus aufweist, stellte Gudrun Baltensperger vor. Die Kassenprüfer Roger Borner und Manfred Ludin hatten nichts zu beanstanden. Für Borner wurde Christian Olivieri als Kassenprüfer gewählt.

Ehrungen

Seit 50 Jahren halten Hans Tüxen und Wolf-Ingo Wittig der Stadtmusik die Treue. Sie wurden zu „Veteranen“ ernannt, und Patricia Pfefferle überreichte den Geehrten eine Urkunde.

Zu neuen Ehrenmitgliedern wurden Ulrich Aelig, Doris Büchele, Dieter Dahm, Christian Deckert, Bernhard Eggs, Susanne Hagist, Bernd Krumrey, Nicole Kühl, Hans-Rudi Lienin, Patrik Meidinger, Jay Nowak, Sabine Rau, Gudrun Reinbold, Monika Rothermel und Oliver Stabenow ernannt. Da nicht alle Geehrten vor Ort waren, werden diese ihre Urkunde zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.

Vorsitzende: Patricia Pfefferle

Mitglieder: insgesamt 353, 85 Aktive, 169 Passivmitglieder, 101 Ehrenmitglieder, 22 Veteranen:

Orchester: 41 Musiker im Aktivorchester, 34 im Jugendorchester

Homepage: www.stadtmusik-weil.de