Im Mai 2023 wurde mit einigen Monaten Verspätung eine neue, selbstreinigende Toilettenanlage auf dem Gelände in Betrieb genommen. Die Vermietung des Veranstaltungsgeländes erbrachte 2023 Einnahmen in Höhe von rund 64 000 Euro. Dies sind 14 600 Euro mehr als im Vorjahr. Alle Veranstaltungen konnten wie geplant stattfinden: der Weiler Rummel, fünf Flohmärkte, zwei Stoffmärkte, Circus Weisheit, Baden in Blut, Kino-Open-Air, Mittelalterlich Phantasie Spectaculum, Circus Moskau sowie der Herbstmarkt.

Unterhalt der Spielplätze geht ins Geld

Der Unterhalt der beliebten Spielplätze „Tatzelwurm und „Kieswerk“ werde zunehmend kostenintensiver, heißt es in dem von Bara vorgelegten Lagebericht. Eine enge Kooperation gibt es mit der Messe Basel und mit dem Circus Knie, der ein Vorzugsrecht bei der Anmietung des Platzes genießt und hier vorübergehend auch Fahrzeuge abgestellt hat. Auch im laufenden Jahr seien viele Veranstaltungen geplant.