Weil am Rhein Das Motto: „125 Jahre Leidenschaft“

Von der kleinen Werkstatt zum internationalen Mechatronik-Unternehmen – Stäubli Electrical Connectors in Weil am Rhein hat Grund zu feiern. Das Unternehmen besteht 2017 seit 125 Jahren.

Weil am Rhein. Die Fäden zweier Familien verwoben sich im 19. Jahrhundert, der Blütezeit der Textilindustrie: Rudolph Schelling und Hermann Stäubli gründeten 1892 im schweizerischen Horgen die Firma „Schelling & Stäubli“ und wurden zu einem wichtigen Lieferanten im Webereigewerbe, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Anfänge

Hermann Stäubli erwarb sein Wissen zunächst durch die Reparatur von Importprodukten. Daran lernte er und setzte sich schnell zum Ziel, ein besseres Produkt herzustellen. Er wollte „nichts weniger als die besten Schaftmaschinen bauen, damit Webereien optimale Resultate erzielen konnten“, heißt es weiter. Im Jahr 1893 lieferte „Schelling & Stäubli“ dann die erste Schaftmaschine als Eigenkonstruktion aus. 1909 übernahm das Unternehmen den Namen Stäubli. Im selben Jahr errichtete es auch seine erste Produktionsstätte in Frankreich, gefolgt von Werken in weiteren europäischen Ländern sowie Nord- und Südamerika und China.

Im Jahr 1956 erweiterte das Unternehmen seine Kompetenzen um das Geschäftsfeld Schnellkupplungslösungen. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Diversifikation erfolgte 1982 mit dem Beginn der Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Robotik-Pionier Unimation. Die Übernahme 1989 war die Grundlage für das, was sich später zu Stäubli Robotics entwickelte. 2002 wurde das Portfolio um elektrische Steckverbindungen erweitert.

Stäubli am Standort Weil

Stäubli Electrical Connectors in Weil am Rhein wurde bereits 1979 gegründet, damals noch unter dem Namen Multi-Contact. Der international führende Hersteller elektrischer Kontakte und Systemlösungen hat nach 15 Jahren Zugehörigkeit zum Stäubli-Konzern 2017 dessen Namen und Markenidentität übernommen. „Mit dem Standort in Weil am Rhein ist Stäubli auch in Deutschland stark aufgestellt. Der Zukunft als Stäubli Electrical Connectors blicken wir positiv entgegen und werden als bedeutender Standort für Entwicklung, Produktion und Vertrieb diese Bereiche weiterhin vorantreiben“, sagt John Dallapiccola, Geschäftsführer von Stäubli in Weil.

Das Firmenjubiläum wurde auch in Weil gebührend gefeiert. Ende September hatten die Mitarbeiter die Möglichkeit, Familien und Freunden ihren Arbeitsplatz zu zeigen, und den Tag mit einem gemütlichen Grillfest ausklingen zu lassen. Mit auf dem Programm stand die Teilnahme an einem Ballonwettbewerb. Es sind schon einige Karten zurückgekommen, die teilweise sogar die weite Strecke über die Alpen zurückgelegt haben. Am 30. November ist Stichtag – dann wird ermittelt, wessen Ballon am weitesten geflogen ist.

Stäubli weltweit

Die Stäubli Gruppe ist seit 1892 sowohl technologisch als auch geografisch substanziell gewachsen. Auf allen Kontinenten präsent, unterhält Stäubli zwölf industrielle Produktionsbetriebe. Die Präsenz in 28 Ländern mit Verkaufs- und Service-Tochtergesellschaften wird durch Vertretungen in 50 Ländern ergänzt. Mit mehr als 4500 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen einen Jahresumsatz von über 1,1 Milliarden Schweizer Franken.

Die Entwicklungen der vergangenen 125 Jahre drücken Kontinuität und Innovationsbegeisterung aus, die das Unternehmen stark machten: 125 Jahre Leidenschaft für Innovation lautet daher das Motto im Jubiläumsjahr.