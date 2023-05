Weil am Rhein Das Nahwärmenetz wächst

Die Einkauf-Insel wäre ein neuer Großabnehmer, an den sich weitere Nahwärmebezieher anschließen könnten. Der Baufreigabe zur Verlängerung der Wärmeleitung in der Müllheimer Straße bis zur Hauptstraße 335 inklusive der Hausanschlüsse in Höhe von 250 000 Euro und dem Einbau eines Spitzenlastkessels (Erdgas) auf der „Einkauf-Insel“ in Höhe von 140 000 Euro durch die Stadtwerke Weil am Rhein hat der Finanzausschuss einstimmig grünes Licht erteilt.