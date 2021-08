Weil am Rhein Das Potenzial der „Rheinperle Friedlingen“ ausschöpfen

Er hat aber noch andere Ideen, etwa für den Hüninger Platz an der Friedlinger Hauptstraße. „Ich will mit einem Musiklehrer ein Konzept erstellen für einen Musikflohmarkt. So etwas gibt es hier noch nicht.“ Er kann sich vorstellen, so eine Veranstaltung monatlich zu organisieren, vielleicht mit musikalischer Umrahmung durch eine Band.

Zusammen etwas organisieren

Der engagierte Mann will Gemeinschaft schaffen, wie er selbst sagt, eine Brücke schlagen zu den Menschen. Friedlingen bezeichnet er als „Rheinperle“ – wohl wissend auch um Probleme im Stadtteil. „Davon haben mir andere Einwohner berichtet.“ Aber: „In den kleinen Geschäften wird man so herzlich willkommen geheißen, man kommt sofort ins Gespräch, egal welche Nationalität.“ Der 51-Jährige ist stolz darauf, was er hier gelernt hat. „Und ich kann noch so viel weitergeben.“ Sich in der Friedlinger Quartiersarbeit einzubringen, ist ihm ebenfalls wichtig.

Bis jetzt sind Özsariks Pläne noch eine Fantasie. „Man braucht ein Team“, weiß er. Es gelte, Hand in Hand etwas zu organisieren – und nicht nur zu reden, sondern etwas zu realisieren und sich zu engagieren. „Was ist Integration? Wenn man gemeinsam etwas produziert.“ Deshalb hofft er, Menschen zu gewinnen, die sich mit ihm gemeinsam einbringen wollen. Auch die Stadt wolle er mit ins Boot holen, betont er. „Meine Tür ist offen.“

Wer sich gemeinsam mit Kazim Özsarik in Friedlingen engagieren will, erreicht ihn unter Tel. 0162/4551314, per E-Mail an oezilka@gmx.net oder über Insta­gram (cornerstone_theater).