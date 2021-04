Weil am Rhein Das „Selbstverständliche“ schätzen

Apropos Streuobst-Klassenzimmer: Dort ist der „Betrieb“ coronabedingt heruntergefahren. „Im vergangenen Jahr waren noch Angebote mit Abstrichen möglich, etwa die Hälfte konnten wir durchführen“, berichtet Wikmann. „Aber nun, auch wegen der sprunghaften Veränderungen in allen Bereichen, ist keine Kontinuität gegeben.“ Für die Lehrer sei ja schon der „normale“ Unterricht kaum planbar. Wobei sich laut Wikmann das Streuobst-Klassenzimmer auf seinem Grundstück am Tüllinger Berg ideal eignen würde: „Man ist draußen und kann Abstand halten.“ Aber aktuell funktioniere es einfach nicht.

„Wir sind aber gerüstet – mit Elan, Freude und Material“, sagt der Naturschützer. „Das wird wieder. Und der Bedarf ist ja da.“ Erst kürzlich habe er sich mit Spaziergängern am Tüllinger unterhalten – unter anderem über Wildtulpen, die aktuell blühen. Auf dem Grundstück habe er außerdem „viel Tolles“ gesehen an Insekten und Pflanzen, auch an der im vergangenen Jahr gebauten Trockenmauer. „Im Herbst können wir hoffentlich wieder neue Bäume mit Schülern pflanzen“, blickt Wikmann voraus.

Mit verschiedenen Arten und Sorten

Viele kennen den Begriff Streuobst, weiß der Naturschützer. Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Auf den Wiesen lasse sich der Baum gut als Einzel-Element erkennen, die Bestände können verschiedene Arten und Sorten jeglicher Altersstruktur umfassen. Zwischen Ertragsbäumen, jungen sowie abgängigen Bäumen sei aber ein gewisses Verhältnis wichtig.

Seinen Höhepunkt hatte der Streuobstanbau um 1930 herum, weiß Wikmann. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Trend dann zum Plantagenanbau. „Auf vielen Flächen wurden Bäume gerodet, die eigentlich gut waren.“ Allein am Bodensee seien 1,5 von zwei Millionen Obstbäumen gefällt worden. Außerdem sei das Interesse am Selbstversorger-Anbau erlahmt. „Frisches Obst aus dem Ausland wurde ganzjährig verfügbar, das hat damals schon angefangen.“ Auch im Zuge von Flurbereinigungsverfahren sei die Landschaft „regelrecht entrümpelt“ worden, zudem seien durch die zunehmende Bautätigkeit viele Streuobstbestände zerstört worden. „Es herrschte also Druck von allen Seiten.“ In Hanglage habe man die Streuobstwiesen so gelassen, wie auch am Tüllinger. Dort würden allerdings nur 25 Prozent der Flächen fachmännisch gepflegt, 50 Prozent gar nicht und die restlichen 25 Prozent seien in einem schlechten Zustand. „Die Bestände sind stark überaltert.“

Ab 1980 habe der Streuobstbau eine Renaissance erlebt, auf Initiative von Natur- und Umweltkreisen. „Das war ein richtiger Hype.“ Ab dann sei weniger gerodet und wieder mehr gepflanzt worden.

Streuobstbau ist eine Form des Obstbaus, bei dem mit umweltverträglichen Bewirtschaftungsmethoden Obst auf hochstämmigen Baumformen erzeugt wird. Die Bäume stehen im Gegensatz zu niederstämmigen Plantagenobstanlagen häufig „verstreut“ in der Landschaft. Streuobstbeständen gemeinsam ist die regelmäßige Nutzung sowohl der Hochstamm-Obstbäume (Obernutzung) als auch der Flächen unter den Bäumen (Unternutzung).

