Weil am Rhein Das sportliche Können unter Beweis gestellt

Gau-Einzelmeisterschaft

Nach diesen Leistungen ging es motiviert zum nächsten Wettkampfhöhepunkt: die Gau- Einzelmeisterschaft der Mädchen in Tumringen und Istein. Gezeigt wurden am Freitag die Pflichtübungen für die jungen Turnerinnen und am Sonntag die Kürdarbietungen der Turnerinnen ab dem Jahrgang 2011.

Die TSG startete mit fünf Turnerinnen an den Geräten Sprung, Barren, Balken und Boden. Pia Beil und Jana Milicevic turnten ihren ersten Kürwettkampf und errangen Rang zehn und 16.

Im Wettkampf 2009 und jünger traten Naira Grether und Lina Bauer an und erreichten im Teilnehmerfeld von zwölf Turnerinnen Platz vier und Platz zwei. Trainerin Michaela Autenrieth zeigte sich sehr zufrieden mit den Wertungen. Über den ersten Platz im Jahrgang 2006 und jünger jubelte Jana Autenrieth. Mit 46,30 Punkten sicherte sie sich mit großem Vorsprung das oberste Treppchen.

Es geht sportlich weiter

Lange können sich die Turner sowie das Trainerteam nun nicht ausruhen. Am Sonntag, 23. April, starten die Jungen der TSG bei der Gau-Einzelmeisterschaft in Weil am Rhein. Danach stehen die Vereinsmeisterschaften in Ötlingen und die Teilnahme am Landeskinderturnfest in Offenburg auf dem Programm.