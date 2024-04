Weil am Rhein: Das Truz könnte mehr Unterstützung gebrauchen

Sanierungsbedürftig: das Sundgauhaus Foto: Beatrice Ehrlich

Naturschutz liegt im Trend, aber das Wissen nimmt ab

Das Truz hat sich in der Region etabliert als ein wichtiger Ansprechpartner, wenn es um Kompetenz und Beratung in Sachen Umwelt- und Naturschutz geht. Davon berichtete der Leiter des Fachbereichs „Grenzüberschreitender Naturschutz“ (GrüN), Mickey Wiedermann. Zu seinem Arbeitsgebiet gehören unter anderem die Themen interaktiver Naturschutz und Öffentlichkeitsarbeit. Er erkenne zwar einen Trend, was Naturschutzthemen betrifft, gleichzeitig würde aber das Wissen um entsprechende Zusammenhänge in der Bevölkerung schwinden.