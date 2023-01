Weil am Rhein Das Verbesserungspotenzial erkannt

Der passionierte Radfahrer findet aber nicht alles schlecht: „Der Parkplatz ist nah an den Gleisen und rund um die Uhr geöffnet.“ Nun gelte es, noch mehr darauf aufmerksam zu machen. Außerdem ist der Raum beleuchtet und es gibt eine Videoüberwachung – und die funktioniert offensichtlich. „Bei unserem Test mit dem Lastenrad kam ein Sicherheitsmitarbeiter vorbei und bot seine Hilfe an“, berichtet Geese.

Die IG Velo ist mit ihrer Kritik bereits bei Centermanager Thielemeier vorstellig geworden. Mit Erfolg: Es wird zusätzlich eine flachere und breitere Rampe kommen. „Wir sind in der Planung“, sagt Thielemeier auf Nachfrage. Er befinde sich in Abstimmung mit der Stadt und der Architektin. Der Entwurf soll dann noch der IG Velo vorgelegt werden, bevor die Rampe beauftragt wird, kündigt der Centermanager an. Dass es schwierig wird, mit einem Gespann auf der Hebebühne Platz zu finden, räumt er ein. „Aber mit einem 2,50 Meter hohen Wohnmobil kann man auch nicht ins Parkhaus fahren.“

Lademöglichkeiten und eine Beschilderung werden laut Thielemeier ebenfalls noch folgen. Dass kein direkter Zugang geplant wurde, hat zum einen räumliche Gründe. „Wir befinden uns da im Bereich eines Lagers.“ Zum anderen nennt er Sicherheitsgründe: „Der Fahrradraum ist ja 24 Stunden zugänglich.“

Gesamtkonzept für die Stadt wird vermisst

Generell vermisst der IG Velo-Vorsitzende ein Gesamtkonzept für Weil am Rhein. „Wir brauchen mehr Fahrradabstellplätze, die auch sicher sind, an mehr Stellen“, fordert Geese. Entsprechende Überlegungen gibt es, teilt Stadtsprecher Mirko Bähr auf Nachfrage mit: „So beispielsweise in Haltingen am Bahnhof im Zuge des Ausbaus.“ Auch der Haltepunkt Gartenstadt war ein Thema, doch dort gibt es kein eigenes Grundstück.

Seitdem die Fahrradbügel auf dem Europaplatz verschwunden sind, werden vermehrt Velos am Geländer an der Rampe zu den Tramgleisen festgemacht. Das ist auch der Stadt ein Dorn im Auge. Aber wenn der Zugang fertiggestellt ist und die Rampe eingebaut wird, werde der Fahrradraum bestimmt auch besser angenommen.

Überrascht zeigte sich Geese, dass die blauen Velo-Boxen kürzlich umgestellt wurden. Sie befanden sich als Zwischenlösung seitlich der Einkauf-Insel, nun stehen sie auf dem Europaplatz. „Erst hieß es, dieser gehört der Dreiländergalerie, dort sagte man mir, er gehört der Stadt“, berichtet Geese. Stadtsprecher Bähr bringt Licht ins Dunkel: Es handelt sich um städtisches Grundstück. Die Fahrradboxen wurden neu lackiert und zwischen den Jahren umgestellt. „Dort stehen sie eigentlich gut“, meint der IG Velo-Vorsitzende. „Es ist toll, dass wir die Boxen haben. Es gibt eine Warteliste, und die wird länger.“ Was allerdings noch fehle, seien Boxen mit Lademöglichkeit für E-Bikes.