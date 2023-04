Weil am Rhein Das wichtigste Fest der Christenheit

Ostern gehört zu den Festen, die den Alltag unterbrechen und nicht nur auf eine lange Tradition gründen, sondern immer wieder für die Gegenwart neue Hoffnung und Zuversicht stiften, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Und weiter: „Ostern will anregen, Leid und Not nicht zu verdrängen, sondern auszuhalten und zu überwinden. Diese alten biblischen Texte bergen nach wie vor die Grundlage unserer Werte und Vorstellungen von der Würde und Besonderheit eines jeden menschlichen Lebens, das niemals verloren ist.“ Ostern ist das wichtigste Fest der Christenheit, das in diesem Jahr mit dem jüdischen Passahfest zusammenfällt und dadurch an die besondere Verbindung des christlichen Glaubens mit seinen jüdischen Wurzeln erinnere, heißt es weiter.