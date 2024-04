35 Teilnehmer und acht Fahrzeuge waren im Einsatz, heißt es in einem Nachbericht der Deutschen Bahn (DB). Die DB hat zwischen dem Bahnhof Weil am Rhein in Deutschland und dem Gewässer Wiese in Basel in der Schweiz parallel zur bestehenden Rheintalbahn insgesamt sechs neue Gleise gebaut: Zwei davon werden künftig als Durchfahrtsgleise für den Güterverkehr genutzt, vier sollen der Zollabfertigung und dem Lok- und Personalwechsel für Güterzüge dienen.