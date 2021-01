Weil am Rhein Der Blick in die Zukunft fehlt

Sportbetrieb im Sommer

Etwa die Hälfte der Sportgruppen des TV konnte im Sommer wieder ihren Betrieb aufnehmen, zunächst ausschließlich im Freien und später auch wieder in der Halle. „Das bedeutete aber auch eine Herausforderung, da ja Hygiene-Konzepte kreiert werden mussten.“

Nachdem die Kinderferienbetreuung in den Oster- und Pfingstferien ausfallen musste, konnte in den Sommerferien wieder ein Programm angeboten werden. „Vergangenes Jahr waren wir zu Ostern zum ersten Mal total überbelegt“, erinnert sich Obrist. Dass dieses Jahr in den Osterferien wieder etwas angeboten werden kann, sieht er kritisch. Wie es später im Jahr aussieht, müsse man abwarten. Wobei ja auch Planung nötig sei, da etwa Partner für das Programm angefragt werden.

Allgemein stelle sich das Planen schwierig dar. Im vergangenen Jahr ist die Generalversammlung ausgefallen, ob sie dieses Jahr am traditionellen Termin – am Freitag vor Palmsonntag – stattfinden kann, sieht Obrist wieder gefährdet. „Und ob es beispielsweise sechs Wochen später klappt, ist auch noch nicht klar.“ Die Planung funktioniere nur mit Plan B und C. Dadurch, dass auch die Jahresfeier nicht stattfinden konnte, gebe es bereits einen Ehrungsstau.

Wirtschaftliche Folgen

Weil die Festsaison 2020 komplett ausgefallen ist, gibt es auch wirtschaftliche Folgen für den Verein. „Im Wirtschaftsbetrieb zum Unterhalt der Jahnhalle fehlen etwa 50 000 Euro Umsatz, was zur Folge hat, dass rund 15 000 Euro in der Kasse fehlen“, so Obrist. Mit Ausgleichszahlungen sehe es schwierig aus. „Die Kriterien sind weit gefasst.“

Der TV Weil verzeichne zwar keine Austrittswelle, aber dafür gebe es auch kaum Neuanmeldungen. „Bei unserem Verein mit 1300 Mitgliedern erneuern sich in der Regel zehn Prozent an Substanz, vor allem bei den Jugendlichen.“ Besonders in eigentlich publikumswirksamen Sportarten wie Zumba und Kinderturnen würden nun weniger Neuanmeldungen verzeichnet. „Aber das ist ja verständlich. Vielleicht müssen wir uns dann besonders anstrengen.“

Da auch die Vorstandssitzungen nicht stattfinden können, sei es für den TV schwierig, Beschlüsse zu fassen. „Da merkt man, dass wir auf sowas nicht vorbereitet waren. Wir müssen Konsequenzen ziehen“, meint der Vorsitzende. Vielleicht seien bei der Beschlussfähigkeit Erleichterungen möglich. „Aber wir sind als Verein handlungsfähig. Nur ab und zu gibt es eine Hürde.“ Videokonferenzen oder Rundmails seien kein kompletter Ersatz der persönlichen Gespräche.

Obrist hat auch keine Angst, dass eine Sportgruppe des TV zerbrechen könnte. „Man merkt mehr denn je, dass alle wieder etwas machen wollen. Ich sehe im Gegenteil Nachholbedarf.“