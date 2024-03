Konkrete Vorhaben zur Reduzierung von Hitze-Hotspots im Stadtgebiet Weil am Rhein hat Astrid Loquai, Leiterin der Grünplanungsabteilung im Weiler Rathaus, im Bauausschuss und im Gemeinderat vorgestellt. Die im Haushalt bereitstehenden Mittel des „Klimafonds“ in Höhe von 100 000 Euro sollen demnach für ein Pilotprojekt für Sprühnebel, punktuelle Eingriffe und „Pocket Parks“ an besonders heißen Punkten – „Hotspots“ – sowie für die Installation von zwei Trinkbrunnen verwendet werden.