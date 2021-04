Weil am Rhein Der Kampf um eine Bleibe

In akuten Fällen kommt es aber auch vor, dass von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen in Weil am Rhein zeitweise ein neues Dach über den Kopf bekommen, worum sich die Ortspolizeibehörde kümmert. Denn im Winter kommt das Erich-Reisch-Haus an seine Kapazitätsgrenzen und bei Familien ergebe sich eine „neue Komplexität“, wie es Nonnenmacher ausdrückte.

Schnelle Lösungen wichtig

Zuletzt kamen Menschen in temporären Obdachlosenunterkünften an der Blauenstraße unter. Mit der städtischen Wohnbau gibt es außerdem die Vereinbarung, Wohnungen anzumieten, wie zuletzt an der Hardtstraße der Fall. Die Stadt will aber nicht über Monate Leerstände bezahlen, wobei eine Vorausplanung auch schwierig sei. Die Polizeiabteilung stehe hier vor einer entsprechenden Herausforderung, erklärte die Rechts- und Ordnungsamtsleiterin.

Der Bericht der Fachstelle zeigte aber auf, dass die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ein drängendes Thema bleibt, wie Ulrike Fröhlich (Grüne) betonte. „Wohnungsbau zu fördern, ist wichtig“, ergänzte Matthias Dirrigl (SPD). Die Realität sei aber, dass Bauinteressenten die Rendite im Blick haben und die vom Wohnungsverlust bedrohten Mieter nicht deren Zielgruppe seien. Nur über Verlagerungen, also wenn ein Mieter in eine bessere Wohnung zieht, könne sich eventuell etwas verändern. „Wir müssen darauf achten, dass niemand in Obdachlosigkeit fällt. Das ist die Polizeiaufgabe der Stadt“, unterstrich der OB die Ausrichtung des Wirkens.

Ziel der Fachstelle ist es nach Eigenanspruch, gefährdeten Wohnraum in der Zusammenarbeit mit den Betroffenen zu sichern (siehe nebenstehender Bericht).

Weil am Rhein (mcf). Acht Erwachsene und 13 Kinder mussten im vergangenen Jahr in eine Obdachlosenunterkunft der Stadt Weil am Rhein eingewiesen werden. Die erforderlichen Obdachlosenunterbringungen werden durch die Ortspolizeiabteilung vorgenommen.

Zwar wurden laut Schilderungen von Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher einige Zwangsräumungen aufgrund der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt, „allerdings bewirkte dies keine langfristige Lösung der Probleme“. Vielmehr verdichtete sich die Notwendigkeit der Obdachlosenunterbringung, als die Zwangsräumungen wieder aufgegriffen wurden.

Ziel der Fachstelle Wohnungssicherung ist es, gefährdeten Wohnraum in der Zusammenarbeit mit den Betroffenen zu sichern. Die Kontaktaufnahme erfolgt sowohl durch die Fachstelle als auch durch Betroffne selbst. So kann diese bereits durch das Amtsgericht oder den Gerichtsvollzieher über die Wohnungskündigung informierten. Idealerweise soll so der Verlust des aktuellen Wohnraums noch vermieden werden.

Die Fachstelle hat im vergangenen Jahr 63 Haushalte erreicht, sechs weniger als im Vorjahr. Bei 39 Haushalten wurden die Beratungen abgeschlossen, und es konnte ein Beratungsergebnis ermittelt werden, heißt es im Jahresbericht. „Bezogen auf diese Gruppe konnte bei 66,7 Prozent (85,7 Prozent) der Haushalte effektiv geholfen und Obdachlosigkeit verhindert werden.“ Bei sieben Haushalten kam es zur ordnungsrechtlichen Unterbringung.