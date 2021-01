Weil am Rhein Der nächste Schritt beim Brückenbau-Großprojekt

Anstatt die nur drei Gleise unterquerende Personenunterführung für den viergleisigen Ausbau zu verlängern, hatten die Planer entschieden, die Eisenbahnüberführung und die Überführung der Kanderstraße zu verbreitern, und somit im Bereich der Heldelinger Unterführung mehr Platz zu schaffen, um den Rad- und Fußweg dort hinzuverlagern. Das bedeutet, im Endeffekt wird die Personenunterführung lediglich verlegt. Zusätzlich wird der Zugang zu dieser Verbindung aus Richtung Bahnhof mittels einer Treppe und einer Rampe geschaffen.

Neue Wegeführung

Nach Umbau der Heldelingerstraße (Beginn 2021, Ende voraussichtlich 2022) wird eine Fahrbahnbreite von 6,50 Metern und 1,50 Metern Fahrradschutzstreifen auf der Südseite zur Verfügung stehen. Ein baulich getrennter, höher liegender Rad- und Gehweg wird jeweils auf der Süd- (3,65 Meter) und Nordseite (2,75 Meter) durch die Unterführung führen. Auf der Südseite wird der Fußgänger über eine Treppe in Richtung Bahnhof gelangen oder im weiteren Verlauf in Richtung B 3 über eine Rampe zur Burgunderstraße. Über die neue Kanderstraßen-Brücke gelangen Fußgänger und Radfahrer aus Richtung Bahnhof entweder nach Norden auf die Kanderstraße oder können an der Dammstraße auf den in der Unterführung nördlich verlaufenden Geh-und Radweg gelangen, und kommen so nach Haltingen West.

Die Verbreiterung der Eisenbahnüberführung ist notwendig, da auf den beiden Brückenbauwerken in Zukunft mehr Gleise liegen als bisher. Die Verbreiterung der Unterführung geht auf den ausdrücklichen Wunsch der Stadtverwaltung gegenüber der Deutschen Bahn zurück, Rad- und Gehwege in ausreichender Breite zu bauen, so die Verwaltung.