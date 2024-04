Die Bundespolizei hat einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze gefasst. Nun sitzt der Mann, dem mehrfacher Diebstahl vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft. Am späten Dienstagabend war der 40-Jährige in einem Einreisezug im Badischen Bahnhof Basel in eine Kontrolle der Bundespolizei geraten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den algerischen Staatsangehörigen bestand. Wegen des Vorwurfs, im vergangenen Jahr mehrfach Diebstähle begangen zu haben und danach untergetaucht zu sein, erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den Gesuchten am Mittwochmorgen einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er auf seine Gerichtsverhandlung.