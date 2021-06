Weil am Rhein Der Weg zurück in die Normalität

Weil am Rhein (sc). Vorsitzender Ulrich Obrist ließ die Vereinsjahre 2019/2020 und 2020/2021 Revue passieren. Das Jahr 2019 sei von einer Wechselsituation in der Hausmeisterwohnung und der gleichzeitig realisierten Renovierung der Küche sowie Sanierungsfällen geprägt gewesen. Die Jahresfeiern 2019 und 2020 konnten noch stattfinden, danach fielen Veranstaltung aus. Im Jahr 2020 wurde ein neuer Vereinsbus angeschafft, was ebenfalls zu Buche geschlagen habe.

Durch die abgesagten Veranstaltungen sowie durch das Fehlen der Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb sei der Vorstand gezwungen gewesen, über die Finanzierung der Jugendtrainer nachzudenken. In der Folge wurden 25 Kooperationsmaßnahmen in den Formaten Schule & Verein, wie auch KiGa und Verein beim BSB Freiburg beantragt. 20 Förderungen mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von 8000 Euro wurden zugesagt.