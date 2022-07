Weil am Rhein Der zweite Bildungsweg

Klasse Wirtschaft: Aileen Behrendt, Lörrach; Patrick Goldschmidt, Weil am Rhein; Yannis Gräßlin, Schopfheim; Leon Groß, Weil am Rhein; Patrick Kolb, Lörrach; Marco Ruser, Weil am Rhein

Zwei Schüler wollen nicht genannt werden.

Preise und Lobe

Als beste Schülerinnen erhielten Aileen Behrendt mit der Note 1,1 und Amanda Findlay mit der Note 1,4 einen Preis. Ein Lob ging an Tobias Albrecht, Simon Möschlin, Tim Edelmann, Yannis Gräßlin und Leon Groß.

Schule zieht um

Die Fachhochschulreife in nur einem Jahr auf dem zweiten Bildungsweg zu erlangen, sei auch weiterhin sehr attraktiv, teilt die Schule mit. Das Berufskolleg Weil am Rhein bietet seit 1985 motivierten Menschen diese Möglichkeit an. Die Schule zieht nun um und ab September findet der Unterricht in Lörrach statt. Zu finden ist sie dann unter Schul-Dreieck Lörrach – Abendrealschule – Berufskolleg – Abendgymnasium, Meeraner Platz 1, in Lörrach. Für das kommende Schuljahr sind noch einige Plätze frei. Informationen und Kontakt zum Berufskolleg und zum Abendgymnasium gibt es im Sekretariat, Tel. 07621/78007, oder per E-Mail an: bk-weil@zweiter-bweg.de beziehungsweise agym-weil@zweiter- bweg.de oder unter www.berufskolleg-weil.de respektive www.abendgymnasium- weil.de. Auch am Abendgymnasium sind noch Plätze frei.