Weil am Rhein Deutsch-Lernzentrum als kleine Schule in sich

Das mache die individuelle Gestaltung noch wichtiger, meint Keller. „Die Heterogenität ist riesengroß.“ Ebenso, wie Schüler dabei sind, die später aufs Gymnasium gehen können, gibt es auch „wirklich lernschwache Schüler“, die nicht einfach die Regelklassen besuchen können. Dies zu beurteilen, sei aber nicht immer einfach.

Großer Zulauf

Der Zulauf ist groß, es gibt auch Wartelisten, berichtet Keller weiter. Das sorge natürlich räumlich und personell für Herausforderungen. „Bei uns geht es aber noch – auch, weil die Realschule mit im Boot ist.“ Ein Problem, das alle VKL-Klassen (Vorbereitungsklassen) hätten: „Wir können nicht 30 bis 40 Schüler auf einmal in die Regelklassen überweisen.“ Aufgrund von Lehrermangel könne aber auch nicht einfach eine weitere Klasse eröffnet werden. „Dafür gibt es noch keine Lösungen“, bedauert Keller.

Kurze Wege

Dennoch sei man mit dem Deutsch-Lernzentrum ein Stück weit privilegiert. „Diese Räume hier eignen sich für die individuelle Gestaltung einfach wunderbar.“ Alles sei nah beieinander, was auch für das Team von Vorteil sei. Es sei eine kleine Schule in sich, sagt der Schulleiter.

Zum Team zählt neben den Lehrkräften auch eine eigene Schulsozialarbeiterin: Rebecca Brohm-Laabidi. „Ohne sie wäre es nicht möglich“, findet Keller deutliche Worte. Sie führt unter anderem auch die Erstgespräche für die Anmeldung, lernt Kinder und Familien kennen, erfährt die Hintergründe. „Ich mache alles, was dazu gehört, um gut anzukommen in der Schule und im neuen Land“, fasst es Brohm-Laabidi lachend zusammen. Zudem könne sie Kontakte vermitteln und helfe den Schülern, Anschluss zu finden, auch in Vereinen, lobt die Fachschaftsleiterin. „Die Vernetzung ist sehr hilfreich.“ Außerdem bietet die Schulsozialarbeiterin „Sozialstunden“ an, in denen sich die Kinder besser kennenlernen können.

Es habe sich viel entwickelt, sagt Keller. „Das musste es auch. Aber das System kommt an seine Grenzen.“