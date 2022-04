Weil am Rhein Die Energie des Angreifers nutzen

Auch für Ältere geeignet

Auch in der Abteilung des SV Märkt trainieren aktuell vor allem Ältere, berichtet Merly. Er würde sich aber auch über jüngere Sportler ab 14 Jahren freuen. Sollten sich genügend Interessierte finden, kann er sich vorstellen, die Gruppe aufzuteilen. Trainiert wird übrigens montags und mittwochs von 20.30 bis 22 Uhr in der Alt­rheinhalle in Märkt.

Und wie kam Merly überhaupt darauf, eine Aikido-Abteilung ins Leben zu rufen? „Ich habe lange selbst in der Aikido-Schule in Lörrach mittrainiert. Als mein Trainer nach zehn Jahren aufgehört hat, habe ich mit dem SV Märkt einen Ort gefunden, um eine eigene Abteilung ins Leben zu rufen.“ Die Zumba-Abteilung hatte sich gerade aufgelöst, somit gab es offene Termine, an denen die Halle zur Verfügung steht. „Das war Glück“, meint der Trainer. „Ich wohne seit 20 Jahren in Märkt und habe es einfach bei mir im Dorf probiert.“

Die Halle sei schön und habe nur ein kleines Manko: Die Matten müssen jedes Mal auf- und abgebaut werden. „Aber das sehen wir als etwas Training vorher und nachher“, lacht Merly. Außerdem zahle man für Aikido sonst minimum einen Monatsbeitrag von 40 Euro – beim SV Märkt liegt der Mitgliedsbeitrag bei 43 Euro pro Jahr.

Die Gruppe trainiert jeden Montag und Mittwoch von 20.30 bis 22 Uhr in der Alt­rheinhalle in Märkt. Interessierte sind willkommen. Die ersten Trainingsbesuche sind zum Kennenlernen der Abteilung und der Sportart. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht sofort nötig. Um eine kurze Anmeldung wird gebeten per E-Mail an aikido@sv-maerkt.de. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite unter www.aikido-weilamrhein.de.