Weil am Rhein Die Fasnacht und die Narretei ist sein großes Hobby

Büttenreden werden geübt, bis alles sitzt

Gerne erinnert er sich an einen Auftritt, bei dem er an einem Rosenmontag als Bürgermeisterbewerber in der Bütt stand. Damals wurde in der Zeitung geschrieben „Schaller der Knaller“. Diese Zeitung sei ihm in Karlsruhe in die Hände gekommen, als er mit den „Trochehüler“ auf Tour war.

Seine Büttenreden trainiert er, indem er den Text und die dazu gehörenden Gesten im stillen Kämmerlein immer wieder wiederholt. Dies macht er so lange, bis jeder Satz, jede Geste sitzt.

Und auch als Oberzunftmeister hat sich Jürgen Schaller viele Jahre verdient gemacht. Das Zusammensein mit den Kollegen von den Wiler Zipfeln fehlt ihm. „Ich schätze das Miteinander“, sagt er. Es sei jedoch wegen der aktuellen Lage leider nicht möglich, sich zu treffen und sich auszutauschen und da helfe auch nicht, dass Videokonferenzen gemacht werden könnten. Das sei nicht dasselbe.

Wenn es ihm gesundheitlich möglich sei, wird er wieder in die Bütt steigen. Denn die Fasnacht und die Narretei, das ist seit jeher sein einziges und großes Hobby. Und da gibt es noch einen Geburtstagswunsch: Einmal wieder mit seiner Frau in die Ferien fahren, dorthin, wo es warm und sonnig ist, „das wäre schön“.